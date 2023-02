'Avatar 2' supera 'Titanic', è terzo negli incassi di sempre

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Avatar: La via dell'acqua" supera "Titanic" negli incassi di tutti i tempi e si piazza al terzo posto dietro il primo "Avatar" e "Avengers: Endgame". Alla decima settimana di uscita il film Disney ha raggiunto 2,24 miliardi di dollari, con 658 milioni di dollari dal Nord America, 242 milioni dalla Cina e oltre 100 milioni ciascuno da Francia, Germania e Corea del Sud.

Nel box office Usa, il film è secondo nel week-end con altri 6 milioni di incasso, dietro Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film diretto da Peyton Reed e basato sui personaggi della Marvel Comics, che ha portato a casa 104 milioni di dollari alla prima settimana di uscita. (ANSA).