Mary e lo spirito di mezzanotte, è confronto tra donne

(di Francesco Gallo) (ANSA) - BERLINO, 18 FEB - La formula è perfetta: c'è Mary ragazzina di undici anni con una incontenibile passione per la cucina e poi c'è Emer la sua dolce nonna che la incoraggia a realizzare il suo sogno di diventare chef e, infine, ovviamente come in tutte le favole ci sono gli ostacoli che sempre arrivano.

Questo il plot di MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE nuovo film di animazione di Enzo d'Alò che passa in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino 2023 nella sezione Generation Kplus per poi approdare in sala con Bim dal 9 novembre.

E non finisce qui per la protagonista Mary che inizia un lungo viaggio, oltre le barriere del tempo, "in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia." E tutto questo, infine, in un Irlanda piena di colori.

Un film d'animazione - tratto dal romanzo LA GITA DI MEZZANOTTE di Roddy Doyle, edito in Italia da Guanda - reso anche più affascinante dal design di Peter De Sève (L'Era Glaciale, Mulan, Alla ricerca di Nemo), dalle musiche di David Rhodes (La Gabbianella e il Gatto) e dal candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Award Brendan Gleeson, che ha prestato la voce a Paddy, il padre di Mary.

"Sono profondamente orgoglioso di partecipare alla Berlinale - dice Enzo d'Alo regista de La freccia azzurra, La Gabbianella e il Gatto, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e Pinocchio -, un festival così attento ai contenuti per le nuove generazioni; vorrei ringraziare gli artisti e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di questo film, durante cinque difficili anni attraversati da innumerevoli problematiche e grandi trasformazioni sociali. È una storia, questa, in cui ogni spettatore non potrà fare a meno di identificarsi e commuoversi, fino a restarne dolcemente coinvolto. Mary, Scarlett, Emer e Tansey - continua- ci permetteranno di affrontare le nostre contraddizioni nella speranza di risolverle con l'ironia e la leggerezza di una fiaba animata". (ANSA).