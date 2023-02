Giannini, Hollywood mi dà stella, Venezia nemmeno gatto nero

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "A Hollywood mi danno questa stella, a differenza di Venezia dove non mi hanno dato neanche un gatto nero". E' la battuta ironica con cui Giancarlo Giannini commenta la stella che riceverà sulla Walk of Fame in un video messaggio inviato alla presentazione di Filming Italy - Los Angeles 2023, il festival creato e diretto da Tiziana Rocca (Agnus Dei), realizzato con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e in collaborazione con Associazione Produttori Audiovisivi, per la promozione di opere e artisti italiani all'estero che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo 2023 .

Tra gli eventi legati a questa ottava edizione, dedicata a Gina Lollobrigida, c'è il conferimento, il sei marzo, della Stella (la 16/a che va a un artista italiano) sulla Walk of Fame a Giancarlo Giannini. "Sono intimidito dal ricevere la stella a Hollywood - spiega l'attore -. Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Llina Wermuller. Abbiamo avuto un buon successo" ricorda. "Io ho avuto una nomination all'Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre" commenta sorridendo. Qualche giorno prima della stella, il 3 marzo Giannini riceverà al Festival il Filming Italy Achievement Award, e gli sarà dedicata una maratona di film. Tra i titoli: Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola; Il male oscuro e I picari di Mario Monicelli; Non stuzzicare la zanzara, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell'onore e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmuller. (ANSA).