Giannini, De Angelis, Ferrara a Filming Italy - Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Giancarlo Giannini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Antonio Albanese, Riccardo Milani, Aldo, Giovanni e Giacomo, Abel Ferrara, Emma Marrone, Greta Scarano, Sabrina Impacciatore, Francesca Comencini, Salvatore Esposito, Matteo Rovere, Walter Veltroni, Kim Rossi Stuart, Claudia Gerini saranno fra i protagonisti anche in masterclass dell'ottava edizione di di Filming Italy - Los Angeles 2023, il festival creato e diretto da Tiziana Rocca (Agnus Dei), realizzato con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e in collaborazione con Associazione Produttori Audiovisivi, per la promozione di opere e artisti italiani all'estero che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo.

Lo scopo del festival è far conoscere all'estero film, serie, attori e attrici italiani - spiega Tiziana Rocca -. Quest'anno il festival a Los Angeles si svolgerà in modalità per il 50% live e 50% digitale attraverso una piattaforma streaming, che permette di allargare enormemente il pubblico". Questa ottava edizione, dedicata a Gina Lollobrigida, ha fra gli eventi 'il conferimento, il sei marzo, della Stella sulla Walk of Fame a Giancarlo Giannini, al quale il festival attribuirà anche il il Filming Italy Achievement Award, e dedicherà una maratona di film. "Io ho avuto una nomination all'Oscar per Pasqualino Settebellezze - spiega l'attore - ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre".

In programma un totale di 80 titoli come l'anteprima Across the river and into the trees di Paula Ortiz con Matilda De Angelis e Danny Huston; Chiara di Susanna Nicchiarelli, Padre Pio di Abel Ferrara; Rosanero di Andrea Porporati con Salvatore Esposito. Tanti i documentari, da Il mio amico Massimo di Alessandro Bencivenga, sul Massimo Troisi a Daniel Pennac: ho visto Maradona!. Ricco anche il viaggio nelle fiction, con fra gli altri, l'anteprima Usa di Circeo con Greta Scarano; Call My Agent - Italia di Luca Ribuoli; contenuti speciali di Django di Francesca Comencini. Confermata anche la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, attraverso il premio "Woman Power Award" e una selezione di corti di cineaste. (ANSA).