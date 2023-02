A Berlinale Classics è restauro per Sogni d'oro di Moretti

(ANSA) - BERLINO, 17 FEB - Arrivano i restauri anche per i film di Nanni Moretti. E così nella sezione Berlinale Classics troviamo la versione restaurata di SOGNI D'ORO realizzato dal regista romano nel 1981, film che vinse allora il Premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Protagonista Michele Apicella (lo stesso Nanni Moretti) nei panni di un giovane regista romano molto indisponente e frustrato dall'incomprensione cui va incontro il suo lavoro. E questo mentre prosegue faticosamente le riprese del suo terzo film che produrrà in lui veri e propri incubi.

Tra le frasi cult del film, questo monologo: "Tutti si sentono in diritto, in dovere di parlare di cinema. Tutti parlate di cinema, tutti parlate di cinema, tutti! Parlo mai di epigrafia greca? Parlo mai di elettronica? Parlo mai delle ditte dei ponti dell'autostrada? Io non parlo di cardiologia! Io non parlo di radiologia! Non parlo delle cose che non conosco!!!" Il restauro è stato realizzato dal CSC - Cineteca Nazionale a partire dai negativi originali della scena e della colonna 35mm messi a disposizione dalla Sacher Film.

SOGNI D'ORO, che con IO SONO UN AUTARCHICO (1976) ed ECCE BOMBO (1978) chiude una trilogia nevrotica, sarà presentato a Berlino domani alla presenza di Marta Donzelli, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, e di Sergio Bruno, Responsabile dell'Area preservazione e restauro del CSC - Cineteca Nazionale. (ANSA).