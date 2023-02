Francesco Arca, Resta con me tra crime e sentimenti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Resta con me contiene in sé molti sapori: quello che all'apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano acquista mille sfumature e lambisce generi diversi - dal family alla commedia, passando per il racconto sociale. Con un protagonista-eroe, Francesco Arca pronto a tutto per riprendersi la sua vita: è la base di Resta con me, la nuova fiction di Rai1 in arrivo, da domenica 19 febbraio per quattro prime serata, per un totale di 8 episodi, da un'idea di Maurizio di Giovanni con la regia di Monica Vullo, il soggetto di serie è di Donatella Diamanti. La serie presentata oggi a viale Mazzini dai protagonisti, è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Palomar di Carlo degli Esposti. La vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi "La sua vita - come alle volte accade cambia in una frazione di secondo - spiega Arca - per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola (Laura Adriani), Giudice presso il Tribunale dei minori". La fiction è stata interamente girata nella città di Napoli, in cui sono ambientate le puntate, con scene prevalentemente notturne. Arca aggiunge: altra "grande protagonista è Napoli. Ho scoperto una città che vive tutta la notte. Abbiamo cercato di raccontare i suoi angoli più insoliti e anche la grandissima solidarietà con i volontari che aiutano le persone in difficoltà". Durante il Festival di Sanremo 2023, Arca è salito sul palco dell'Ariston insieme al giovanissimo Mario di Leva che interpreta Diego, un bambino di 11 anni cui uccidono il padre e che diventerà fondamentale nella vita di Alessandro e sua moglie. (ANSA).