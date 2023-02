Zelensky in video domani ad apertura festival Berlino

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky apparirà in video domani al Festival del Cinema di Berlino. "È un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì sera all'apertura del nostro festival", affermano i direttori della Berlinale Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian. Dopo un'introduzione sul palco del regista e attore Sean Penn che porta al festival Superpower a lui dedicato, ci sarà uno streaming video in diretta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA).