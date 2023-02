Siani primo a box office, grazie al pubblico che crede alla sala

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il nuovo film di Alessandro Siani "Tramite amicizia" debutta al primo posto al box office nel giorno di San Valentino. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, incassa nel primo giorno di programmazione più di 280mila euro con oltre 42mila spettatori. "Da un paio di anni - commenta Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista - per scegliere di uscire con un film in sala ci vuole coraggio ... oggi addirittura anche un pizzico di incoscienza!!!! Grazie a coloro che credono ancora nella magia della sala e soprattutto al pubblico che rende possibile l'impossibile! Il percorso è ancora lungo ma si intravede una luce ...ed è quella di un proiettore!".

La produttrice Federica Lucisano sottolinea il "risultato fantastico: vedere un film italiano in vetta alla classifica ci riempie di gioia e rafforza la nostra determinazione nel riportare il cinema italiano nel cuore dei nostri spettatori".

Dice infine il direttore di 01 Distribution Luigi Lonigro: "Lo splendido risultato ottenuto dal film di Alessandro Siani ci dice che i grandi autori comici continuano ad essere nel cuore del pubblico. Si tratta di una partenza straordinaria, considerando anche l'uscita di martedì, che ci dimostra che gli spettatori hanno ancora voglia di ridere con intelligenza e con gusto accompagnati da una storia articolata come questa che racconta anche l'amore e l'amicizia". (ANSA).