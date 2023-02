Mic ricorda Totò, 125 anni del Principe della risata

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Totò, 125 anni del Principe della risata. Il 15 febbraio 1898 nasceva a Napoli Antonio De Curtis.

La sua comicità, contenuta in quasi 50 anni di carriera teatrale e cinematografica, ha cambiato per sempre il costume della Nazione". Lo ricorda in un tweet il ministero della Cultura.

(ANSA).