Lady Gaga conferma ruolo in sequel Joker e svela prime immagini

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Lady Gaga conferma che avrà un ruolo nel sequel di Joker svelando le prime immagini del film, intitolato 'Joker: Folie à Deux'.

In un post sul suo account Twitter, la star ha pubblicato uno scatto che la ritrae in un abbraccio con Joaquin Phoenix, che interpreta Joker. Anche il regista Todd Phillips, che ha già diretto anche il film originario del 2019, ha pubblicato la stessa immagine sulla sua pagina Instagram con la didascalia "Buon San Valentino". Le riprese del sequel di Joker della Warner Bros sono in corso a New York e Los Angeles, con la data di uscita fissata per il 4 ottobre 2024. Non è stato confermato quale ruolo avrà Gaga, ma alcune fonti sostengono che dovrebbe interpretare Harley Quinn, un personaggio recentemente interpretato in diversi film da Margot Robbie. (ANSA).