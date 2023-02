Trento Film Festival, Mattotti firma il manifesto 2023

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - È Lorenzo Mattotti l'autore del manifesto dell'edizione 2023 del Trento Film Festival, in calendario a Trento dal 28 aprile al 7 maggio. "Con il Manifesto di questa 71/a edizione possiamo dire che si chiude una sorta di trilogia, che era iniziata con Gianluigi Toccafondo e poi proseguita, nell'anno del Settantesimo, con Milo Manara. Una trilogia di opere di grandi autori italiani, che - ognuno col suo stile e la sua poetica - hanno messo al centro il complesso rapporto tra l'uomo e la natura", spiega il presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi.

Per permettere al pubblico di "acclimatarsi" alle alte quote dell'edizione 2023 del Trento Film Festival, ritornano i classici appuntamenti degli Avvicinamenti, che quest'anno dal 6 marzo al 5 aprile alterneranno cinema e letteratura e il cui programma sarà comunicato nelle prossime settimane. Svelate anche le date dell'edizione di Bolzano, confermata nella sua collocazione primaverile dal 5 al 10 giugno.

Dopo l'edizione speciale della 70/a edizione la sezione "Destinazione..." è stata dedicata all'Etiopia ed ha ricevuto il patrocinio della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia.

Centrale nel programma sarà il ruolo delle donne etiopi nelle loro comunità, e nell'immaginare un futuro per il paese. A loro sono dedicati Among Us Women (Germania/Etiopia, 2021) di Sarah Noa Bozenhardt e Daniel Abate Tilahun e Stand Up My Beauty (Svizzera/Germania, 2021) di Heidi Specogna. In programma anche un rilevante contributo italiano, con i cortometraggi Africa bianca di Filippo Foscarini e Marta Violante (Italia, 2020) e Mud Road di Francesco De Giorgi (Italia, 2019), e il documentario-saggio Negus (Italia, 2016) diretto dal duo artistico italiano Invernomuto. Come ogni anno, alla ricca selezione cinematografica dedicata al Paese ospite si affiancheranno molti eventi e incontri. Spazio anche alla letteratura e ad una mostra documentaristica dedicata al lavoro della comunità imprenditoriale italiana nel dopoguerra in Etiopia. (ANSA).