Sean Penn, io e Zelensky, il docu a Berlino

L'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina ha il suo primo documentario: firmato da Sean Penn, si intitola SUPERPOWER e' il racconto di mesi di incontri ravvicinati, in persona e via Zoom, del due volte premio Oscar e del suo co-regista Aaron Kaufman con il presidente Volodymyr Zelensky. Il film sara' presentato fuori concorso il 17 febbraio al festival del cinema di Berlino. "E' un documentario girato in circostanze difficilissime, ma e' anche un film che racconta il ruolo dell'arte e dell'artista in tempi difficili", ha detto il direttore del artistico festival Carlo Chatrian che ha organizzato, per commemorare l'anniversario dell'invasione, una serie di eventi che coinvolgono cineasti dall'Ucraina di cui verranno presentati, nel corso della rassegna, nove nuovi film. Penn si era trovato al posto giusto nel momento sbagliato o viceversa, a seconda delle prospettive. Nel suo primo incontro con Zelensky il presidente ucraino era in giacca e cravatta, come si addice a un capo di stato nel suo palazzo. Era il 23 febbraio, e fu questione di un attimo: il giorno dopo le bombe russe cominciarono a piovere sull'Ucraina, e Zelensky da allora indossa la tuta mimetica grigioverde. L'idea iniziale di Penn e Kaufman era di raccontare l'inconsueta traiettoria di Zelensky, da attore, comico e producer nella parte di un professore di storia eletto presidente dell'Ucraina nella serie satirica Servitore del Popolo, a star politica eletto presidente nella vita reale nel 2019 e subito coinvolto nelle polemiche del processo di impeachment contro Donald Trump. "Quando ha deciso di entrare in politica la gente sapeva chi era e ha reagito emotivamente al personaggio che aveva creato", ha detto Penn a Variety che lo ha intervistato in vista della prima. L'attacco russo ha cambiato la trama.

Penn, che ha donato a Zelensky una delle sue statuette degli Oscar ha una ong, Core, che e' sul terreno in Ucraina, Polonia e Romania, dando aiuti di emergenza a oltre 200mila persone.

