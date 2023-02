Oscar: a un anno da Slapgate Academy fa mea culpa

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - A un anno dallo 'Slapgate' agli Oscar 2022, l'Academy fa mea culpa: "Non abbiamo gestito l'incidente come avremmo dovuto", ha detto Janet Yang, l'attuale presidente dell'organizzazione che assegna gli Oscar, all'inizio del pranzo annuale dei candidati dell'edizione 2023. L'incidente si riferiva a quando Will Smith, candidato e pochi minuti dopo vincitore del premio per il miglior attore, schiaffeggio' in diretta il comico Chris Rock che aveva fatto una battuta infelice sulla testa rasata di sua moglie, Jada Pinkett. "Ricorderete tutti quel che e' accaduto", ha detto la Yang ai partecipanti: "Quel che e' accaduto sul palco e' stato inacettabile ma anche la nostra risposta come Academy e' stata inadeguata. Abbiamo imparato da allora che dobbiamo essere trasparenti e render conto delle nostre azioni. E che dobbiamo agire rapidamente, con compassione ma anche determinazione per il bene nostro e dell'industria del cinema". Lo schiaffo in diretta risale alla fine di marzo 2022. Il primo aprile Smith, che aveva vinto per King Richard - Una Famiglia Vincente, si e' dimesso dall'Academy che pero' ha impiegato parecchi giorni per annunciare che gli revocava la membership e lo metteva al bando dalle successive cerimonie per un arco di 10 anni. Tradizionale evento lungo la strada per gli Oscar, il pranzo dell'Academy all'Hilton di Beverly Hills, ha visto una vasta partecipazione di star. Tom Cruise, candidato alla produzione per Top Gun: Maverick, ha fatto da mattatore. C'era anche Malala Yousafzai, la giovane premio Nobel pakistana a sostegno del corto Stranger at the Gate. E poi Steven Spielberg, tre volte candidato per The Fabelmans e Guillermo del Toro, il cui Pinocchio e' frontrunner per i lungometraggi a cartoni animati. Gli Oscar 2023 si svolgeranno il 12 marzo al Dolby Theater di Los Angeles e in diretta sulla Abc. Conduce Jimmy Kimmel. Applauditissimi tra gli altri, quando sono saliti sul palco per la tradizionale foto di gruppo, anche Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan di Everything Everywhere All at Once, la candidata per la sceneggiatura Sarah Polley di Women Talking e il protagonista di Elvis, Austin Butler. (ANSA).