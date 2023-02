Nei 26 concorrenti Cortinametraggio, specchio di una generazione

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 14 FEB - Sono 26 i corti che parteciperanno a Cortinametraggio 2023, scelti tra ben 421 opere. La rosa della 18/a edizione è completa ed è lo specchio di una generazione che ha voglia di emergere nel cinema e nella vita con opere delicate e divertenti, pluripremiate o in anteprima assoluta, pensate per commuovere, divertire e scuotere il pubblico. L'edizione 2023, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 21 al 26 marzo prossimo, vedrà competere opere individuate dopo un accurato lavoro di selezione tra quanto giunto da tutta Italia. «Siamo molto orgogliosi del numero record di talenti che hanno scelto di sottoporre i loro lavori a Cortinametraggio quest'anno - ha detto la fondatrice e presidente di Cortinametraggio Maddalena Mayneri - , a riprova di quanto la nostra rassegna sia ormai un vero e proprio rito di passaggio per registi, attori e addetti ai lavori". "Abbiamo cercato di costruire una selezione che non tenesse conto di distinzioni né filoni narrativi, scegliendo i corti soltanto in base al loro valore e al talento espresso di chi li ha realizzati - ha aggiunto il responsabile della sezione cortometraggi Niccolò Gentili -. Una selezione, quella di quest'anno, che presenta, con un'incredibile eterogeneità di generi - western, horror, commedia, dramma, etc. - le voci più interessanti e coraggiose nel panorama del corto italiano. Una testimonianza concreta delle floride potenzialità del cinema italiano del futuro, sempre più portatore di coraggio, ambizione e originalità". Anche quest'anno il festival offrirà una settimana ricca di proposte innovative, capaci non solo di raccontare lo stato dell'arte del cortometraggio italiano ma anche di individuare e scoprire nuovi talenti del mondo cinematografico. (ANSA).