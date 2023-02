Iniziate riprese di Caracas di Marco D'Amore con Toni Servillo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sono iniziate a Napoli e dureranno per 7 settimane le riprese di Caracas, un film di Marco D'Amore con Toni Servillo, lo stesso D'Amore, e Lina Camélia Lumbroso, tratto dall'opera Napoli Ferrovia di Ermanno Rea. Stefano Meloni firma la fotografia, Fabrizio D'Arpino la scenografia e i costumi sono curati da Laurianne Scimemi Del Francia. Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c'è Caracas, un uomo che milita nell'estrema destra e che sta per convertirsi all'Islam, alla ricerca di una verità sull'esistenza che non sa trovare.

Giordano canta l'amore impossibile tra Caracas e Yasmina attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Una città abbandonata e sfatta, bellissima e dannata.

Una Napoli non è Napoli, è un barrio sudamericano, una favela brasiliana, una baraccopoli indiana.

Il film è prodotto da Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution, che si occuperà delle vendite al prossimo Festival di Berlino. (ANSA).