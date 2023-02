Il fratello di Sharon Stone muore improvvisamente a 57 anni

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - Nuovo lutto per Sharon Stone: domenica e' morto improvvisamente in Pennsylvania il fratello minore Patrick Stone, a soli 57 anni. Secondo il sito Tmz il decesso e' stato causato da un arresto cardiaco in seguito a malattie cardiache, ma non e' chiaro se l'uomo fosse stato ricoverato in ospedale. Patrick era il padre di River, il nipotino dell'attrice morto a soli 11 mesi nel 2021 per un'insufficienza multiorgano. "Questo messaggio è per confermare che abbiamo perso mio fratello, Patrick Jospeh, ha avuto un attacco di cuore", ha confermato Sharon Stone in lacrime sui social. "Sì, era il padre di mio nipote River, che abbiamo perso l'anno scorso a 11 mesi di vita, lascia la moglie Tasha, il figlio Hunter e la figlia Cailee", ha continuato la protagonista di Basic Instinct ringraziando le tante persone che le hanno espresso vicinanza: "Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze. Abbiamo subito un'enorme perdita in questi ultimi due anni, come è stato anche per molti di voi. Vi ringrazio molto per l'amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare a essere gentili". (ANSA).