Cinema: nuova immagine introduce Far East Festival 2023

(ANSA) - UDINE, 14 FEB - Da un lato le radici, che rappresentano la storia, e dall'altro lato le ali, che simboleggiano il futuro. Sono gli elementi caratterizzanti della nuova immagine che accompagnerà la 25/a edizione del Far East Film Festival, tra i principali showcase europei della cinematografia popolare asiatica, in programma a Udine dal 21 al 29 aprile.

Realizzata dal graphic designer Roberto Rosolin, l'immagine, resa nota oggi, si propone, dicono gli organizzatori, come "un'opera d'arte creata dall'Intelligenza Artificiale". "E' il ritratto evanescente e misterioso di due volti femminili immersi nell'azzurro del cielo - si legge nella nota di presentazione - o forse lo stesso volto raddoppiato da uno specchio, dove le radici e le ali smettono di essere metafora e si preparano a diventare racconto".

Il festival si svolgerà tra la sede storica del Teatro Nuovo e gli spazi del Visionario, con un calendario punteggiato da film, super ospiti, mostre, talk, e diversi eventi che coloreranno d'Asia il centro della città di Udine. In attesa delle prime anticipazioni sulla line-up, gli organizzatori annunciano che la Campagna Accrediti 2023 è già attiva online e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival (www.fareastfilm.com).

Nato a Udine il 10 aprile 1999 e poi cresciuto fino a diventare tra i maggiori avamposti europei del cinema popolare asiatico, il Festival ha proposto negli anni nomi di fama del cinema del'Estremo Oriente, come Jackie Chan e Joe Hisaishi, registi di culto come Takeshi Kitano, Johhnie To e Takashi Miike, dive e dive, key player. Un evento che "non si consuma durante i suoi 9 giorni - sottolineano gli organizzatori - ma si propaga per tutto l'anno, attraverso la distribuzione cinematografica e televisiva, l'home video e anche lo streaming, con la piattaforma digitale Fareastream". (ANSA).