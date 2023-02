Hollywood, tra sceneggiatori aria di sciopero per il contratto

(ANSA) - LOS ANGELES, 13 FEB - Lo spettro dello sciopero degli sceneggiatori aleggia su Hollywood. Il contratto scade il primo maggio e il sindacato più importante della categoria, il Writers Guild of America (WGA), si sta organizzando per negoziare con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP), in quella che sarà la contrattazione più importante da oltre un decennio. "A novembre abbiamo eletto il comitato che ci rappresenterà al tavolo con Studios e reti TV.

Sul nostro sito il dibattito è aperto e le assemblee sul territorio iniziano a breve - spiega Adam Conover, uno dei 24 membri del comitato negoziatore - Dobbiamo essere preparati, perché come sempre la AMPTP propone passi indietro e tagli ai nostri compensi, alle protezioni e ai benefit", continua Conover, che dal sito della WGA chiama alla partecipazione e alla calma i colleghi. Gli ultimi anni sono stati duri per chi scrive per cinema e televisione: il Covid ha fermato tutto e l'inflazione rende più urgente un adeguamento dei compensi. Uno dei nodi da sciogliere è quello di come pagare lo sviluppo dei progetti. Gli Studios assumono gli scrittori per avere un'idea.

Il problema è che sempre più spesso non pagano, a meno che il progetto non venga effettivamente prodotto. "Non possiamo dire alla banca: 'Pagherò il mutuo quando uno dei 7 soggetti che ho scritto questo mese verrà finanziato'", dice lo scrittore Richard Kahan. Il clima ricorda quello che precedette lo sciopero tra 2007 e 2008: 100 giorni catastrofici per Hollywood, per numero di show sospesi e incassi andati in fumo. "Il modello di business della nostra industria è sorpassato dai fatti. Una manciata di multinazionali pagano i loro dirigenti decine di milioni mentre costringono alla povertà i creativi che producono la loro ricchezza", ha detto in una recente tavola rotonda Chap Taylor, in prima linea nei picchetti di 15 anni fa. La contrattazione del sindacato più battagliero di Hollywood servirà da apripista anche per quella di registi e aiuto registi, il cui contratto scade a fine giugno. (ANSA).