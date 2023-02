Woody Allen, il suo cinquantesimo film al film market di Berlino

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Il nuovo film di Woody Allen sara' presentato all'European Film Market di Berlino a meta' febbraio. Lo ha appreso in esclusiva Deadline.

Il sito rivela che la cinquantesima pellicola del regista americano (che potrebbe essere anche l'ultima) sara' "un thriller romantico con al centro la storia di due giovani il cui legame porta all'adulterio e a un delitto".

Il film, il cui titolo di lavoro finora era Wasp22 e' "un poliziesco" in francese (una 'prima' per il cineasta di Io e Annie) sul genere di Match Point, ma ambientato a Parigi anziche' a Londra. Il titolo: Coup de Chance, in italiano, grosso modo, 'colpo di fortuna'.

Recitano nel cast Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Bárbara Goenaga, Grégory Gadebois, Anne Loiret, Sara Martins, Guillaume de Tonquédec and Arnaud Viard. Coinvolta come produttrice e' Letty Aronson di Gravier Productions, mentre sono saliti a bordo altri storici collaboratori del regista come il direttore della fotografia Vittorio Storaro e la costumista spagnola Sonia Grande.

"E' una storia contemporanea di amore, passione e violenza ambientata a Parigi", ha detto Allen: "Girata in tutta la citta' e in parte in campagna, si evolve da una love story tra due giovani che sono vecchi amici e finisce in infedelta' e alla fine in un delitto. E' un film bellissimo grazie alla fotografia di Storaro. Il resto, ve lo lascio come sorpresa".

A portare all'Efm l'ultimo Woody Allen e' WestEnd che gia' detiene i diritti di 16 film di Allen, tra cui Match Point, Blue Jasmine e To Rome With Love: e' la prima volta in parecchi anni che una societa' di distribuzione basata negli Usa o in Gran Bretagna si prende a carico un progetto di Woody Allen.

La relazione del regista con l'industria del cinema, specie negli Stati Uniti, resta complicata. Allen, pur avendo continuato a negare, e' stato messo all'indice da Hollywood quando, sulla scia del #MeToo, sono riemerse le accuse di aver molestato la figlia Dylan, adottata con Mia Farrow, quando era bambina. Molti attori si sono rifiutati di lavorare con lui e gli studi Amazon, che avevano stipulato con lui un lucroso contratto per una serie di film, si e' tirata indietro. (ANSA).