Il sindaco di Napoli, Troisi un grande genio

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - "Massimo Troisi è stato un grande genio del teatro e della televisione, un grande rappresentante della cultura napoletana". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ricordando Massimo Troisi, di cui quest'anno ricorrono i 70 anni dalla nascita, in occasione della presentazione del Centro interdisciplinare opportunità espressive, nato da un'idea di Lello Arena, con la collaborazione di Enzo De Caro.

Manfredi ha sottolineato che "i grandi, in qualsiasi settore dell'arte, non piacciano solo ai loro contemporanei, attraversano il tempo e il fatto che oggi tanti giovani, che non lo hanno conosciuto, lo amano significa che è un artista con la A maiuscola ed è la conferma del suo genio e del suo talento".

Ai giornalisti che hanno chiesto al sindaco un suo ricordo di Troisi, Manfredi ha risposto: "La fila che ho fatto quando sono andato a vedere 'Ricomincio da tre', un successo cinematografico inatteso perchè non si pensava ci potesse essere questo grandissimo gradimento del pubblico". (ANSA).