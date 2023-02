A Napoli il sindaco Manfredi riceve Paolo Sorrentino

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - A Napoli nelle stanze di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, oggi c'è stato un "ospite d'eccezione". Qui il sindaco, Gaetano Manfredi, ha infatti accolto il regista Paolo Sorrentino. A quanto si apprende, il primo cittadino e il regista, tra cui c'è un rapporto d'amicizia, hanno chiacchierato di Napoli, delle sue bellezze, delle azioni e iniziative per il suo rilancio. Tra gli argomenti dell'incontro non poteva naturalmente mancare il cinema che è sempre più uno dei fattori di sviluppo del capoluogo partenopeo che sempre più frequentemente, da alcuni anni, è scelto come set da produzioni nazionali e internazionali sia televisive che cinematografiche. Un incontro che tuttavia non prelude ad alcun progetto specifico e che è stato svelato proprio dal sindaco Manfredi che lo ha annunciato attraverso i suoi canali social. (ANSA).