Magic Mike è tornato e si spoglia per Salma Hayek

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Se voleva essere un film di riscatto femminile, uno show con protagonisti uomini-oggetto che si spogliano e ammiccano a fare sesso, MAGIC MIKE - THE LAST DANCE è un'opera riuscita a metà. Questa commedia musicale, terzo capitolo del franchise in sala dal 9 febbraio con Warner Bros, al di là delle sue dichiarate intenzioni, alla fine si colloca esattamente a metà tra erotismo e sentimento. Di trasgressione alla fine ce n'è ben poca in questo lavoro che mette in scena ancora il team creativo del primo film del 2012 campione di incassi con oltre 150 mln di Euro, ovvero Channing Tatum che riprende il ruolo di Mike Lane, Steven Soderbergh alla regia e, infine, lo sceneggiatore dei primi due capitoli, Reid Carolin.

Al fianco di Tatum c'è poi l'attrice messicana Salma Hayek Pinault (HOUSE OF GUCCI).

Questa la storia. Dopo molti fallimenti, l'ex spogliarellista 'Magic' Mike Lane (Tatum) si ritrova a lavorare come bar tender nei locali della Florida. Grazie all'incontro provvidenziale con la ricca e un po' svalvolata Maxandra Mendoza (Salma Hayek), si ritrova da un giorno all'altro a Londra in qualità di neo-regista di uno spettacolo teatrale che mette insieme il meglio dei ballerini hip hop e non solo.

Uno spettacolo, quello di Magic Mike, tutto nelle sue corde, ovvero una sorta di musical vero e proprio trionfo del corpo maschile pieno di testosterone, che dovrebbe soddisfare finalmente quel pubblico femminile spesso troppo trascurato nei suoi più nascosti desideri.

Per Mike, in questo sequel di MAGIC MIKE XXL del 2015, la posta in gioco è altissima: non solo dovrà farsi accettare dalla Londra 'bene', a cui l'ha introdotto la ricca signora, con quello che molto probabilmente sarà il suo ultimo ballo, ma dovrà anche riconquistare la donna che gli ha colpito il cuore prima che sia troppo tardi. (ANSA).