Esce Quando, il nuovo film di Veltroni, anteprima al Bif

Arriverà nelle sale il 30 marzo, "Quando", il film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino, tratto dal suo romanzo che racconta la storia di Giovanni che si risveglia dopo 31 anni dal coma in cui era caduto nell'estate del 1984 in piazza San Giovanni a Roma, durante la "manifestazione" per la morte di Enrico Berlinguer.

Quando riapre gli occhi tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c'è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto. E lui deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, aiutato da Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo. Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.

La pellicola sarà presentata in anteprima assoluta al Bif&st, lunedì 27 marzo al Teatro Petruzzelli di Bari.

Con Fabrizio Ciavoni e Olivia Corsini tra gli interpreti il film vede la partecipazione straordinaria di Gianmarco Tognazzi, e ha nel cast anche Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio, Carlotta Gamba, Luca Maria Vanuccini, e l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista, Renato De Angelis.

"Quando" è una produzione Lumière & Co. e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi.

Scritto da Doriana Leondeff, Simone Lenzi e Walter Veltroni.

