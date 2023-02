Cameron su Cameron, Avatar 2 supera Titanic, 3/o di sempre all' estero

Cameron supera Cameron. Avatar: La via dell'acqua ha superato il Titanic al botteghino internazionale con una cifra stimata di 1.538 miliardi di dollari, rispetto a 1.535 miliardi del film del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Questo lo rende il film numero 3 di tutti i tempi all'estero, dietro l'originale Avatar del 2009 al primo con oltre 2 miliardi 138 milioni e Avengers: Endgame, secondo con 1 miliardo 941 milioni.

Tuttavia, il vecchio Titanic scenderà ancora in mare, di nuovo in sala dal 9 febbraio in occasione del 25/mo anniversario in versione rimasterizzata e dunque le classifiche potrebbero cambiare di nuovo. (ANSA).