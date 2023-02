Omaggio MoMA a Claudia Cardinale con 20 film

(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - Con Michael Imperioli e F. Murray Abrahms della seconda stagione di White Lotus girata a Taormina, il fotografo Fabrizio Ferri e il pittore Julian Schabel mischiati tra il pubblico, il MoMA di New York ha reso omaggio a Claudia Cardinale. Una proiezione della versione da poco restaurata di "La Ragazza di Bube" e' stata preceduta da Un Cardinale Donna, il corto diretto da Manuel Maria Perrone in cui l'attrice italiana nata in Tunisia 84 anni fa interpreta se stessa con piccoli omaggi ai suoi grandi registi: da Luchino Visconti di Rocco e i Suoi Fratelli e il Gattopardo, a Federico Fellini (l'enigmatica Claudia di 8 e 1/2), Sergio Leone (C'era una Volta il West) e Werner Herzog di Fitzcarraldo. Claudia non c'era nella notte piu' gelida (finora) dell'anno di New York: al suo posto ha portato un messaggio di gratitudine al MoMA, a Cinecitta' e alla Big Apple la figlia Claudia Squitieri: "Mia madre e' felice e onorata per la rassegna sulla sua non solo lunga ma diversificata carriera". Al MoMA la retrospettiva organizzata fino al 21 febbraio assieme a Cinecitta' ne ha scelti una ventina, tre dei quali restaurati di recente e meno noti al pubblico americano: oltre a La Ragazza di Bube di Luigi Comencini del 1963 tratto dal romanzo di Carlo Cassola (il primo in cui pote' usare la sua voce senza essere doppiata come si usava allora), ci sara' L'Udienza di Marco Ferreri del 1972 e Atto di Dolore del 1990, uno dei nove girati con l'amore della sua vita, il regista Pasquale Squitieri (ANSA).