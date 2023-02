Letta, da Martone a Bisio i nuovi film Medusa

600 titoli in 40 anni, tra i quali rientrano grandi successi popolari che hanno fatto la storia del nostro cinema, inclusi due Oscar (Mediterraneo e La grande bellezza: è Medusa, protagonista del cinema italiano come racconta un libro che ripercorre la storia dell'impegno di Mediaset nel settore (prima con Reteitalia e Penta e poi con Medusa). Una storia che è stata analizzata in un volume ricco di immagini e curiosità e raccontata aprendo a Roma il primo appuntamento del nuovo format Anica Academy Talks realizzato dall'omonima Fondazione, creata nel 2020 da Anica, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution con l'obiettivo di ideare, gestire e organizzare percorsi di formazione nelle professioni del cinema e dell'audiovisivo.

"Le nuove produzioni - anticipa in un'intervista all'ANSA Giampaolo Letta - sono in continuità con la nostra linea editoriale che va dai grandi autori ai film potenzialmente da vasto pubblico fino a scoperte di nuovi autori. Andrà al festival di Berlino e il 19 febbraio per i 70 anni dalla nascita uscirà il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, LAGGIU' QUALCUNO MI AMA, una meraviglia cui teniamo moltissimo.

E tra le nuove proposte puntiamo su DinsiemE, con IL VIAGGIO LEGGENDARIO di Alessio Liguori, una favola molto bella, divertente, adatta ad un pubblico di bambini e famiglie. Crediamo in questi due giovani molto in gamba e intelligenti - aggiunge Letta parlando di Erick e Dominick, i due 25enni di Palermo diventati famosi youtuber, proprio come i Me contro Te primi al box office - e a breve partiranno le riprese del film di Neri Parenti con Enrico Brignano VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO e di quello di Gianluca Ansanelli GERRY E TOM con Vincenzo Salemme e Max Tortora. A Natale arriva il nuovo film di Ficarra e Picone, ora in fase di scrittura. Tutte commedie, tranne un titolo cui teniamo molto: il film esordio alla regia di Claudio Bisio L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI e che uscirà in occasione della ricorrenza del rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre 80 anni fa, una storia bella e toccante".

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo IL GRANDE GIORNO ha superato la cifra record di 1 milione di spettatori con un box office totale di oltre 7 milioni di euro.

All'incontro, introdotto dal presidente di Anica Academy Francesco Rutelli e con Rocco Moccagatta, uno dei due curatori del volume (Gianni Canova in collegamento da Milano), hanno partecipato lo sceneggiatore, regista e produttore Enrico Vanzina, che è stato tra l'altro un protagonista dell'epoca dorata della Penta, il produttore Domenico Procacci che con la sua Fandango ha avuto un accordo con quella società comprensivo di "flop da dimenticare come La Bionda di Sergio Rubini ma anche film importanti come Radiofreccia e L'ultimo bacio", il regista e sceneggiatore Paolo Genovese, il direttore del Marketing Strategico Mediaset Federico di Chio, il vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta.