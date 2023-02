Il Cacio e le pere, esordio in commedia per Luca Calvan

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - IL CACIO CON LE PERE è il debutto alla regia dell'attore e showman Luca Calvani. Il film, prodotto da 99 gate films e IOK- 1 Production, è una commedia corale: Luca Calvani è Fred Ruspanti, attore di successo improvvisamente rientrato nel borgo toscano di origine e poi Francesco Ciampi nei panni dell'odiato-amato fratello Fosco, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio, Geppi Cucciari, qui una badante romena; Giusi Merli (La Santa ne "La grande bellezza" di Sorrentino) in un cameo di grande forza ironica e emotiva; Gianluca Gori, che per la prima volta dismette i panni della sua sagace e elegantissima Drusilla Foer per interpretare il ruolo del notaio Mastini, impeccabile professionista d'alto rango e un po' deus ex - machina della vicenda.

Fosco e Fred sono due fratelli diversissimi fra di loro, la loro distanza sembra incolmabile. Ma come spesso succede, la vita, gli eventi e magari lo zampino di una saggia zia possono scatenare grandi cambiamenti e illuminare nuovi orizzonti. Il confronto fra i due, e una convivenza forzata che non risparmierà colpi di scena spingerà i protagonisti oltre i loro limiti e inesorabilmente al confronto. A prima vista, i due fratelli hanno punti di vista, aspirazioni e modalità diametralmente opposti, ma il loro incontro sarà la chiave di volta che permetterà loro di essere migliori, più felici e realizzati. Fred riscoprirà un contatto con se stesso e con le radici e l'altro fuori dal se mentre Fosco finalmente lancerà e rilancerà i dadi di una vita che oramai sembrava rassegnata e priva di amore. (ANSA).