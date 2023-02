Giannini premio alla carriera a Filming Italy - Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Al via l'ottava edizione di Filming Italy - Los Angeles con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles che si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzo 2023 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall'Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema. Uno dei protagonisti di questa edizione sarà Giancarlo Giannini che riceverà il Filming Italy Achievement Award la sera del 3 marzo, mentre il 6 marzo avrà luogo la cerimonia di posa della Stella a lui dedicata - la XVI italiana - sulla Walk of Fame di Hollywood. Per l'occasione, il Filming Italy proietterà una maratona di film a lui dedicati. Il Filming Italy - Los Angeles non può che essere dedicato alla memoria di Gina Lollobrigida.

Grandissima amica del Filming Italy - che già nel 2018 si era adoperato per l'assegnazione della sua Stella sulla Walk of Fame - in suo ricordo avrà luogo una maratona di film, come Pane, amore e Fantasia e Pane, amore e gelosia di Luigi Comencini.

Tiziana Rocca, che è anche Direttore artistico del Festival, ha dichiarato: "Sono molto felice di annunciare questa nuova edizione del Filming Italy - Los Angeles, che per l'ottavo anno consecutivo si conferma un appuntamento molto importante per la valorizzazione del nostro cinema all'estero. Questo ormai consolidato percorso nonostante le innumerevoli sfide e difficoltà, ha persino raggiunto obiettivi e traguardi inaspettati, affermandosi tra l'altro già da diversi anni anche alla Mostra di Venezia e in Sardegna. Come lo scorso anno, il Festival si terrà al 50% dal vivo, non abbandonando così l'altra metà in digitale, che grazie alla piattaforma streaming ha permesso una sempre maggiore partecipazione del pubblico, tra cui tantissimi giovani studenti dislocati in diverse aree degli Stati Uniti". In programma oltre 60 titoli, tra film, serie TV, docufilm inediti e non inediti, cortometraggi, oltre a masterclass. (ANSA).