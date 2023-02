Fabio Volo, raccontiamo una coppia fuori dalla comfort zone

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Raccontare "la storia di due persone che affrontano una crisi senza essere sgarbati l'uno con l'altro. Non ci deve essere per forza un tradimento alla base di certe situazioni, a volte ci si perde e non è colpa di nessuno".

E' il percorso di Fabio Volo con il suo libro 'Una gran voglia di vivere' (Mondadori, 2019), che Michela Andreozzi ha adattato nell'omonimo film, protagonisti lo stesso Volo con Vittoria Puccini, in arrivo su Prime Video dal 5 febbraio.

La coppia protagonista, Marco e Anna, "è tolta dalla sua comfort zone - aggiunge Volo, del quale finora solo un altro libro era diventato un film, Il giorno in più -. La chiave è quella del viaggio (nel libro in nuova Zelanda, nel film in Norvegia, ndr). Perché quando viaggi, devi fare microscelte continuamente, sei in un contesto in cui bisogna chiedersi cose che nella routine quotidiana non ci si domanda più". La storia parte a Milano, dove Marco (Volo), ingegnere, e Anna (Puccini), architetta che aveva smesso di lavorare, genitori di Tommaso (Ludovico Nava), iniziano a volere cose diverse. Lei preme per un cambiamento netto, come un trasferimento della famiglia a Ibiza, lui ha paura a modificare lo status quo. Sembra che la rottura sia prossima, ma un viaggio in camper per la Norvegia, promesso al figlio, li costringe a rimettersi in discussione. "Era una bella sfida raccontare una crisi che parte 'minimal'. All'inizio è come un'erosione, poi cambia" spiega Michela Andreozzi che aveva già diretto Volo in Genitori vs Influencer. Nel film, prodotto da Paco Cinematografica, Anna incarna, per Vittoria Puccini, "il coraggio di chiedere un cambiamento, una caratteristica che appartiene spesso alle donne, anche se mi piacerebbe che uomini e donne fossero intercambiabili nei loro ruoli".

Quando gli chiedono di indicare una differenza, proprio tra uomini e donne, Volo sottolinea che "le donne sono meglio degli uomini", ma forse "noi siamo più uniti, c'è una fratellanza tra maschi che tra donne è molto meno forte. Penso ad esempio a Piqué che tradisce Shakira… Lei scrive una canzone denigrando l'altra donna, non lui". La donna "a volte tende ancora a voler essere la preferita del papà". (ANSA).