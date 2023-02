Cristiana Capotondi, voce del podcast per Un viaggio dispari

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - UN VIAGGIO DISPARI è una serie podcast di sei episodi realizzata da CHORA MEDIA per ARCHIVIO LUCE, scritta da Davide Savelli e condotta da Cristiana Capotondi, che ripercorre la lunga lotta per l'emancipazione femminile in Italia durante il Novecento. Disponibile dal 2 febbraio su tutte le piattaforme gratuite di podcast e sul sito archivioluce.com e choramedia.com.

Nel podcast UN VIAGGIO DISPARI, accompagnati dalla voce di Cristiana Capotondi, si ripercorre la lunga marcia dei diritti delle donne italiane durante il Novecento attraverso i repertori sonori dell'Archivio Luce, accompagnati dagli interventi delle storiche contemporanee Patrizia Gabrielli ed Elvira Valleri, pagine di diari, lettere, memorie e testimonianze. Dalle aspirazioni di voto alle grandi conquiste degli anni '70, un percorso a volte tortuoso, irto di ostacoli da superare e di pregiudizi da abbattere. Un viaggio tutt'oggi ancora in corso.

"Un viaggio dispari - dice Capotondi - è il titolo giusto per raccontare la storia delle donne nel nostro Paese. E' il titolo giusto per raccontare il fatto che sebbene si sia partite con un gap iniziale che è quello di una condizione femminile differente da quella maschile, questa stessa condizione ci è valsa la determinazione, la forza e anche la spinta per la fuga in avanti di questo percorso di emancipazione". E continua: "Ripercorrere la storia delle donne è stato un viaggio molto bello anche per me ed è stato particolarmente bello poterlo leggere pensando alle giovani donne che lo ascolteranno nella speranza che arrivi loro tutta la forza che le donne sono". (ANSA).