Andrea Riseborough resta candidata Oscar come migliore attrice

Andrea Riseborough conserva la controversa candidatura all'Oscar che la scorsa settimana ha lasciato di stucco il mondo del cinema. La protagonista di TO LESLIE non sara' privata della nomination come migliore attrice, ha deciso l'Academy of Motion Picture che amministra i premi, nonostante l'inconsueta campagna promozionale del film abbia sollevato preoccupazioni nel board. La decisione è stata presa durante una riunione ad hoc dell'organizzazione. La candidatura dell'attrice britannica aveva colto Hollywood di sorpresa all'annuncio delle nomination il 24 gennaio. I critici avevano lodato la performance della Riseborough ma il film 'low budget' ha incassato finora solo 27mila dollari ai botteghini e non e' mai stato promosso in pompa magna come accade invece di solito per altre produzioni in corsa per gli Oscar. Era stata invece Mary McCormack, la moglie del regista Michael Morris, a creare un tam tam di sostegni sui social media tra amici e celebri star, da Edward Norton a Gwyneth Paltrow, alla stessa rivale di Andrea, Cate Blanchett di Tar. L'iniziativa aveva creato polemiche a Hollywood in mezzo a timori che le regole dell'Academy che vietano di fare lobby per se stessi o denigrare rivali fossero state violate. "Abbiamo constatato che le attivita' in questione non arrivano al punto di revocare la candidatura", ha detto l'Academy: "Abbiamo tuttavia scoperto tattiche sui social che hanno creato preoccupazione e le affronteremo direttamente con le parti interessate". L'Academy si e' impegnata adesso a rivedere le sue regole "per contribuire a creare una migliore cornice per campagne rispettose, inclusive e senza pregiudizi". Nessun cambiamento verrà peraltro posto in atto prima dell'edizione 2023 degli Oscar il 12 marzo. (ANSA).