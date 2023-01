Bif&st: a Lidia Vitale premio 'Valli' per 'Ti mangio il cuore'

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Va a Lidia Vitale il premio 'Alida Valli' come 'Miglior attrice non protagonista' per 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa, film tratto dall'omonimo romanzo d'inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini ed ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica. Il riconoscimento è stato assegnato dalla commissione esperti formata dai critici cinematografici del Bif&st 2023, il Bari International Film&Tv Festival che si svolgerà nel Teatro Petruzzelli dal 24 marzo all'1 aprile con la direzione del suo ideatore Felice Laudadio. Per la stessa pellicola sarà consegnato il premio 'Silvana Mangano' come 'Attrice rivelazione' a Elodie.

Nel dramma in bianco e nero 'Ti mangio il cuore' - presentato nella sezione Orizzonti della 79esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Lidia Vitale interpreta Teresa Malatesta, una donna "feroce che non si ferma di fronte a nulla, pronta a guidare la famiglia in una guerra spietata dopo l'uccisione di suo marito, il capoclan Michele Malatesta", si legge in una nota.

Per questa interpretazione Lidia Vitale ha ricevuto anche un premio nell'ambito della 19esima edizione del Festival SaFiTer - Salento Finibus Terrae. Sulle orme di Anna Magnani, "sua maestra d'arte e di vita che dal 2012 omaggia portando in giro per il mondo lo spettacolo 'Solo Anna'", Lidia Vitale continua ad essere "uno straordinario esempio di integrità, coraggio e coerenza, valori con cui ha costruito e difeso la propria libertà e indipendenza, come donna e come artista". (ANSA).