Silent House, doc Iran su 40 anni di famiglia vince ad Amsterdam

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il film documentario SILENT HOUSE, co-diretto da Farnaz Jurabchian e Mohammadreza Jurabchian, ha ricevuto il premio FIPADOC come miglior documentario. Sullo sfondo turbolento della storia iraniana negli ultimi 40 anni anni, Silent House segue le fortune di tre generazioni di un famiglia della classe medio-alta.

Al centro della storia c'è la casa a Teheran in cui la famiglia ha vissuto tempi felici e tragici. I registi hanno utilizzato l'archivio di filmati casalinghi di famiglia, affiancandoli a materiale storico e interviste con i parenti. La storia personale di questa famiglia diventa specchio della società e dei suoi cambiamenti dalla rivoluzione del 1979 fino ad oggi, con la casa stessa come testimone silenziosa. Ai registi vincitori è stato vietato di lasciare l'Iran per partecipare alla premiazione.

"Silent House" ha avuto la sua prima mondiale nella categoria principale del concorso del 35° Festival Internazionale del Documentario di Amsterdam (IDFA) nei Paesi Bassi, in lizza per il premio insieme ad altri 12 film.

Il presidente dell'IDFA, il festival del documentario tra i più prestigiosi al mondo, Orwa Nyrabia, ha commentato: "Silent House è un specchio della storia contemporanea dell'Iran negli ultimi due anni di decenni, e crediamo che sarà visto in tutto il mondo". A Farnaz Jurabchian e Mohammadreza Jurabchian è stato impedito di lasciare il paese, quindi non hanno potuto partecipare all'evento, e Stephanie Lebrun, il produttore francese del film, ha ricevuto il premio per loro. (ANSA).