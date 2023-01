Sabrina Impacciatore firma con due agenzie di Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - Sabrina Impacciatore sarà rappresentata da due importanti agenzie di talento americane, Gersh e MGMT Entertainment. Lo scrive Hollywood Reporter.

Secondo il sito di intrattenimento Usa, per l'attrice italiana, tra i protagonisti della seconda stagione della serie statunitense 'The White Lotus', vincitrice di 10 Emmy (l'equivalente degli oscar per la tv) si tratta di un nuovo, importante capitolo nella sua carriera.

A lanciare l'attrice sul palcoscenico internazionale è stata proprio la serie Hbo, incentrata sulle vicissitudini personali e professionali dello staff e degli ospiti di un resort nel corso di una settimana. La prima stagione è ambientata alle Hawaii, la seconda in Sicilia. Impacciatore interpreta il ruolo di Valentina, la manager del resort che si innamora della concierge Isabella (Eleonora Romandini). (ANSA).