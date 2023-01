Napoli al Louvre, Antonio Monda curatore del grande omaggio

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Antonio Monda, giornalista, scrittore, docente alla New York University, direttore della Festa di Roma per sette edizioni, fino al 2021, organizzatore culturale (il format Le Conversazioni), curerà, come anticipa Il Messaggero, il grande omaggio interdisciplinare a Napoli in programma da giugno a Natale al Louvre che nel padiglione consacrato a Monna Lisa ospiterà per un periodo 60 opere (di Tiziano, Caravaggio, Guercino, Guido Reni, El Greco, Michelangelo, Raffaello, Benvenuto Cellini) del Museo di Capodimonte, temporaneamente chiuso per restauri.

Non solo cinema ma anche teatro, letteratura, architettura: Monda, nel ruolo di guest curator, organizzerà restrospettive e incontri nella sala da 400 posti situata sotto la Piramide. Tre saranno le rassegne di cinema. La prima proporrà i film dei giganti del passato come Totò, Vittorio De Sica, Peppino De Filippo, Francesco Rosi, Massimo Troisi. Un'altra sarà consacrata ai protagonisti di oggi da Mario Martone a Paolo Sorrentino, anticipa Monda. La terza retrospettiva ospiterà la visione degli stranieri su Napoli, cioè film come Passione di John Turturro e Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella.

Per il teatro è prevista la presenza di Mario Martone, mentre il guest curator ha chiesto a Toni Servillo di introdurre l'opera di Salvatore Di Giacomo e di Eduardo e a Renzo Piano di illustrare l'architettura e l'urbanistica di Napoli. Per la letteratura, interverranno i principali scrittori contemporanei a cominciare da Erri De Luca. La parte musicale dell'omaggio a Napoli sarà curata da Riccardo Muti con l'Orchestra e i giovani cantanti del San Carlo. (ANSA).