Jonathan Majors da supercattivo Marvel a bodybuilder da Oscar

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il 2023 promette di essere l'anno della consacrazione a star globale di Jonathan Majors. L'attore californiano, classe 1989, tanto versatile quanto capace di attraversare tutti i generi, ha rivelato il suo talento in film come The Last Black Man in San Francisco (2019) e la serie Lovecraft Country per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy. Ha lasciato il segno anche nei panni del supervillain (il più potente insieme a Thanos) in universi paralleli, Kang il Conquistatore nella serie Marvel Loki. Un ruolo che ha ripreso nell'atteso Ant-Man and The Wasp: Quantumania di Peyton Reed, in arrivo nella sale il 15 febbraio con Disney, Intanto però ha appena conquistato critici e pubblico al Sundance Film Festival, con il dramma con accenni di thriller Magazine Dreams di Elijah Bynum con una performance che potrebbe portarlo in corsa per gli Oscar 2024.

Il suo personaggio è Killian Maddox, trentenne con alle spalle una traumatizzante tragedia famigliare, che si prende cura del nonno malato, e si mantiene lavorando part-time in un negozio di alimentari. Instabile a livello emotivo, dedica tutte le sue energie alla trasformazione del suo fisico (con allenamenti massacranti e steroidi) per diventare una star del bodybuilding, avendo come modello un dio della disciplina, Brad Vanderhorn (Mike O'Hearn, vera star del bodybuilding) a cui scrive costantemente lettere da devoto fan.

Majors per il personaggio ha realmente costruito una massa muscolare all'altezza di un bodybuilder, con un training da professionista e una dieta da 6100 calorie al giorno per 4 mesi.

"La costruzione 'muscolare' del personaggio e della sua personalità sono andati di pari passo" ha spiegato Majors nella Q&A al Sundance. In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ritroviamo l'attore invece nei panni del potentissimo supervillain Kang il conquistatore, pronto ad affrontare nel regno quantico, i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) alias Ant-Man e Wasp. Majors si è ispirato per il supercattivo a personaggi come Alessandro il Grande e Gengis Khan: "Nel film si vedono del personaggio decine di versioni". (ANSA).