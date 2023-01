Incassi, resta in vetta 'Me contro te', secondo Genovese

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Resta in vetta alla classifica del box office italiano 'Me contro te: Missione giungla' con la giovane coppia di youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna che incassa 1.038.937 euro nel week end per un totale in due settimane di 3.833.752 euro. La saga per adolescenti tutta italiana la scorsa settimana ha spodestato Avatar - La via dell'acqua, il kolossal di James Cameron record planetario, sceso ora al terzo posto con 848.806 euro per un totale di 43.264.415 euro. New entry al secondo posto dove si piazza 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy con un misterioso personaggio che concede una settimana per decidere se cedere al desiderio di farla finita con la vita o rilanciare e affrontare le più grandi avversità, che ottiene 884.892 euro in quattro giorni.

Nuova entrata anche al quarto posto con 'The Plane' di Jean-François Richet con Gerard Butler, che racconta la storia eroica di un pilota di volo, che incassa 662.573 euro in cinque giorni (719.767 euro totali). Scivola dal terzo al quinto 'Babylon' di Damien Chazell con Brad Pitt e Margot Robbie sull'epoca d'oro di Hollywood e il passaggio dal muto al sonoro che ottiene 587.678 euro per un totale di 1.688.293 euro.

Seguono tre titoli italiani: 'Grazie ragazzi' di Riccardo Milani con Antonio Albanese, al sesto posto con 368.795 euro (totale 2.070.146 euro); la commedia di Fabio De Luigi 'Tre di troppo', al settimo con 199.059 euro (totale 4.611.510 euro) e 'Le otto montagne' con Luca Marinelli dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti con un incasso di 190.523 (totale 5.397.927 euro).

Scende dall'ottavo al nono posto il film d'animazione 'Il gatto con gli stivali 2' che ottiene 180.933 euro per un incasso complessivo di 5.860.487 euro. Chiude la top ten Anna Frank e il diario segreto' di Ari Folman, sulla scia del Giorno della Memoria del 27 gennaio, con 159.116 euro per un totale di 459.367 euro.

Il totale al botteghino italiano dal 26 al 29 gennaio, secondo i dati Cinetel, è di 6.170.890 euro, con un -17% rispetto al precedente week end. (ANSA).