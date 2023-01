Spike Lee premiato con il British Film Institute Fellowship

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Spike Lee può aggiungere un altro trofeo alla sua lunga lista di premi, quello del 'British Film Institute (BFI)' che gli ha conferito il 'BFI Fellowship', il più alto riconoscimento britannico assegnato a individui che si sono distinti per il loro contributo alla cultura cinematografica e televisiva. Lo scrive Hollywood Reporter.

Secondo le motivazioni, il regista statunitense si è distinto per il suo lavoro pionieristico nell'arco di una carriera ultra trentennale raccontando gli afro americani attraverso un audace e creativo lavoro cinematografico che spazia dai film ai documentari alla televisione, alla musica.

"Sono fortunato - ha commentato Lee - di essere all'altezza del credo dei miei antenati, 'fatti non parole'. Ringrazio Bfi per il sostegno nel far continuare le mie generazioni nel seguire le orme familiari".

Tra gli altri premiati in passato dal Bfi ci sono Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker, Satyajit Ray, Tilda Swinton, David Lean, Michael Powell and Emeric Pressburger, Steve McQueen, Akira Kurosawa, Nicholas Roeg CBE, Orson Welles, Sir Ridley Scott, Ousmane Sembène Bernardo Bertolucci e Souleymane Cissé.

(ANSA).