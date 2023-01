Avatar 2 batte sequel Avengers, 5/o film per incassi di sempre

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - 'Avatar - La via dell'acqua' ha superato 'Avengers: Infinity War' nella corsa per i maggiori incassi di sempre a livello mondiale. Secondo quanto scrive Variety, il film di James Cameron del 2022, sequel di 'Avatar' del 2009 ha incassato 2,054 miliardi di dollari ,mentre Avengers (2018) incassò 2,052 miliardi.

Al primo posto della classifica dei film con gli incassi più alti in assoluto domina ancora 'Avatar' con 2,92 miliardi, seguito da 'Avengers: Endgame' con 2,79 miliardi, 'Titanic' con 2,19 miliardi e 'Star Wars: Il risveglio della Forza' con 2,07 miliardi.

Cameron diventa così il regista di tre dei cinque film che hanno guadagnato di più in assoluto. (ANSA).