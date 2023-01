Houellebecq, nuova sfida, video hard con collettivo olandese

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Nuova sfida per Michel Houellebecq, il popolare scrittore francese autore de "Le particelle elementari", "Sottomissione" e dell'ultimo "Annientare", che si cimenta in un cortometraggio dalle inquadrature a luci rosse per un collettivo olandese, 'Kirac'. Il cortometraggio sarà presentato l'11 marzo ad Amsterdam ma il suo trailer è già disponibile on line. Vi si narra - con la voce off a riepilogare la storia - che "la moglie di Houellebecq aveva impiegato un mese per organizzare in anticipo un giro di prostitute", così come da desiderio dello scrittore, per la loro luna di miele in Marocco. Ma che "tutto è andato a monte" per la decisione di rinunciare al viaggio per motivi di sicurezza: lo scrittore e la moglie avrebbero potuto essere bersaglio di gruppi islamici. Il progetto originario del cortometraggio, dunque, è cambiato, per iniziativa del collettivo: "ho detto all'autore - continua la voce narrante - che conoscevo molte ragazze ad Amsterdam che sarebbero andate a letto con il celebre scrittore per curiosità". Il video mostra una donna bionda circa ventenne che bacia appassionatamente sulla bocca Houellebecq, nudo a letto. Il collettivo all'origine dell'iniziativa, Kirac, è stato creato nel 2016 ed è formato da un gruppo di registi specializzati in video "controversi". Quello di marzo sarà il 27/o della serie.

