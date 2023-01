Giorno memoria: da Cineteca Bologna doc sui sopravvissuti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Una pluralità di voci per non perdere la memoria. Sono le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, raccolte e lette sullo scorrere di eccezionali immagini d'archivio, seguendo un itinerario nel dramma della deportazione e della vita nei lager. NOMI AL VENTO è il nuovo lavoro documentario di Anna Albertano, che la Cineteca di Bologna propone domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 18.30 alla Sala Cervi (via Riva di Reno, 72), in occasione della Giornata della Memoria: oltre alla regista, saranno presenti Giuliana Fornalè di Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti) e Rita Monticelli, in rappresentanza del Comune di Bologna, delegata del Sindaco per i Diritti umani e il Dialogo interreligioso (la proiezione è realizzata in collaborazione con Fondo Archivio M.c. e Aned). Ispirato alle opere di Primo Levi, Nomi al vento ripercorre, avvalendosi di foto e filmati provenienti da archivi nazionali e internazionali, luoghi e aspetti cruciali della persecuzione, della prigionia e dello sterminio nazista degli ebrei. (ANSA).