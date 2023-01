Seeyousound, il festival del cinema a tematica musicale

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Si terrà dal 24 febbraio al 2 marzo a Torino, al cinema Massimo, Seeyousound, International Music Film Festival, il primo festival in Italia dedicato al cinema a tematica musicale. La nona edizione proporrà al pubblico 79 film tra lunghi, documentari, corti e videoclip di cui 5 anteprime assolute, 2 europee e 26 italiane, con oltre 60 ospiti dall'Italia e dal mondo che si immergeranno con il pubblico nell'atmosfera condivisa del festival. Quest'anno Seeyousound torna a riappropriarsi della dimensione live con 22 concerti, sonorizzazioni e dj set in 7 diverse location della città.

Headquarter dell'evento saranno le sale del Cinema Massimo, dove lo spettatore potrà esplorare la musica nelle sue diverse sfaccettature e contaminazioni, con film che celebrano grandi star e generi universalmente noti raccolti nella sezione non competitiva Into the Groove.

L'omaggio di quest'edizione sarà al regista russo Kirill Serebrennikov (dissidente esiliato dallo scorso marzo) con i 2 titoli della sua filmografia che hanno un legame con la musica: Tchaikovsky's Wife - sulla tumultuosa relazione del compositore russo con la moglie Antonina Miliukova - presentato lo scorso anno a Cannes, apre in anteprima italiana la 9a edizione del festival venerdì 24 febbraio; e Summer, dedicato al cantante rock Viktor Tsoï, leader della rock band russa anni '80 Kino.

I concorsi Long Play Feature e Long Play Doc mostrano una selezione di 10 lungometraggi tra i migliori e più recenti prodotti a livello internazionale, capaci di mostrare quanto la musica sia una forma espressiva necessaria e naturale, raccontandone protagonisti e tendenze; da Miucha, The Voice Of Bossa Nova, sulla cantante brasiliana regina della bossa nova, a Zillion, storia (vera) di Frank Verstraeten, imprenditore-criminale che nel '97 apre l'omonima megadiscoteca (entrambi in anteprima italiana) (ANSA).