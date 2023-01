Oscar: John Williams batte se stesso, 53 nomination

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - John Williams batte se stesso: il decano dei compositori di Hollywood ha conquistato la sua 53/a nomination agli Oscar diventando la persona vivente più candidata agli Academy Awards per il suo lavoro in The Fabelmans di Steven Spielberg.

Williams è indietro nella storia dell'Academy solo a Walt Disney che ha raccolto individualmente 22 vittorie e 59 candidature. (ANSA).