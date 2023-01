Oscar, per Jennifer Connelly Tom Cruise merita la candidatura

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - E' iniziato il conto alla rovescia per le candidature ai premi Oscar e secondo Jennifer Connelly Tom Cruise ne merita una a pieno titolo. Lo ha detto la stessa attrice a Variety parlando del suo nuovo film 'Bad Behaviour'.

Cruise interpreta il ruolo del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell in Top Gun: Maverick, sequel di Top Gun (1986), mentre la Connelly veste i panni di Penny Benjamin, la proprietaria di un bar coinvolta sentimentalmente con lui. "E' straordinario - ha detto - ha fatto un lavoro incredibile nel film. E' straordinario come persona e fantastico come attore.

Credo che sia semplicemente perfetto. Interpreta il personaggio in modo così meraviglioso e penso che lo meriti (Oscar, ndr) assolutamente".

Anche se è una delle celebrità più famose al mondo, Cruise non ha mai vinto un Oscar. E' stato candidato tuttavia tre volte, nel 1990 come miglior attore protagonista per 'Nato il quattro luglio', nel 1997 per 'Jerry Maguire' e nel 2000 come miglior attore non protagonista per 'Magnolia'.