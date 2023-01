A Berlino Superpower di Sean Penn sull'Ucraina

"Superpower", il nuovo documentario di Sean Penn e Aaron Kaufman sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sull'invasione russa dell'Ucraina verrà presentato in anteprima e fuori concorso al 73mo Festival internazionale del cinema di Berlino. Il Festival si svolgerà dal 16 al 26 febbraio. Tra i film in concorso ci sarà invece il ritorno della regista tedesca Margarethe von Trotta, con l'opera "Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert". (ANSA).