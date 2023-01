Nelle sale Usa la vita sottosopra di Cecilia Miniucchi

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - L'unica donna italiana che da regista fa film a Hollywood sta per sfornarne un altro girato a Los Angeles in piena era Covid. Il virus che per due anni ha tenuto in scacco il pianeta è il convitato di pietra di 'Life Upside Down' di Cecilia Miniucchi, la cineasta di 'Expired', che dopo averlo presentato a Venezia durante le Giornate degli Autori con titolo 'Worlds Apart - Mondi Lontani', sta per lanciarlo nelle sale il 27 gennaio a Los Angeles, New York e in un'altra dozzina di città degli Usa, lo stesso giorno in video on demand, e dal 21 aprile in streaming su Amc+. 'Life Upside Down', che in Italia sara' distribuito da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, è un film girato letteralmente in casa, nelle case cioè dei protagonisti Bob Odenkirk, Danny Huston e Radha Mitchell, con la Miniucchi, allieva di Lina Wertmuller, a casa anche lei, in una cabina di regia improvvisata su due monitor. 'Casalinghe' le tecnologie usate per le riprese, tra smartphone e iPad sistemati nelle case degli attori e ritirati ogni sera. "Ho usato uno stile alla Yasujiro Ozu, con la camera fissa più bassa dello sguardo. Solo due scene sono state girate in location una volta superato il lockdown: l'apertura e il finale in cui i protagonisti si ritrovano tra loro e ad altra gente", spiega la regista. 'Life Upside Down' è un film su un evento sconvolge le abitudini di tutti i giorni. "Poteva essere una valanga o un terremoto. Qualcosa che ti mette la vita sottosopra", spiega la Miniucchi che non voleva fare un film sul Covid, quanto piuttosto "offrire una testimonianza di quel periodo".

L'isolamento forzato fa da sfondo a una storia di coppie: Jonathan (Odenkirk), proprietario di una galleria d'arte sull'orlo del fallimento, tradisce la moglie con la docente universitaria Clarissa (Radha Mitchell), sempre più stanca della situazione. Lei è una ex allieva di Paul (Danny Huston), ricco collezionista e cliente di Jonathan che comprende di aver sbagliato molte cose nel rapporto con la moglie Rita (Rosie Fellner), più giovane e diversa da lui. (ANSA).