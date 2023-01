A letto con Sartre, la malavita incontra la poesia

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Mescolare poesia, malavita, umorismo nero ed esistenzialismo sembra impossibile, ma non per Samuel Benchetrit, scrittore, sceneggiatore, regista e attore francese di origini marocchine (Il condominio dei cuori infranti). Anche in A LETTO CON SARTRE (titolo originale: Cette Musique Ne Joue Pour Personne), già al 74/o Festival di Cannes nella sezione Premiére e in sala dal 26 gennaio con I Wonder Pictures, si tratta di 'cuori infranti'.

Tra questi sicuramente quello di Jeff de Claerke (François Damiens), piccolo boss locale di una cittadina portuale del nord della Francia che scopre il potere della poesia quando si innamora di Roxanne (Constance Rosseau), una cassiera del supermercato. Ora il boss è disposto davvero a tutto pur di conquistare la ragazza, perfino a studiare la metrica dei versi alessandrini. E questo nonostante sia sposato felicemente con Katia (Valeria Bruni Tedeschi), una-tv dipendente di poche parole con la quale ha una figlia adolescente sovrappeso che si è innamorata del tipo sbagliato che neppure la guarda. Ad aiutarla a conquistarlo saranno, tra una riflessione filosofica tarantiniana e l'altra, i fedelissimi del padre, Jésus (Joey Starr) e Poussin (Bouli Lanners).

E non finisce qui. Uno degli sgherri del boss, Jacky (Gustave Kerven), sempre per amore scopre la sua passione per il teatro amatoriale, interpretando addirittura Sartre affiancando una singolare Simone De Beauvoir (interpretata da Vanessa Paradis, nella realtà moglie di Benchetrit).

Tra endorfine e cultura, pugni e poesia, fucili a canne mozze e sentimenti, il film mostra quanta tenerezza e potenziale amore si nascondano anche negli uomini apparentemente tutti d'un pezzo. (ANSA).