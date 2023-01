Me Contro Te superano Avatar con Missione Giungla

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Dopo 6 settimane e 37 giorni di primato al box office, a interrompere il predominio di "Avatar - La via dell'acqua" ci hanno pensato Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) alias i Me Contro Te, tornati al cinema il 19 gennaio con il nuovo film "Missione giungla", diretto da Gianluca Leuzzi e distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Dopo il debutto, il film della giovane coppia amatissima dai più piccoli è infatti primo negli incassi con 238.864 euro e quasi 45 mila biglietti già staccati. Seguono "Avatar" al secondo posto con 90.316 euro e "Babylon" al terzo, con 88.397 euro. In questa nuova avventura, i Me Contro Te trascinano il pubblico direttamente nella natura più incontaminata, tra liane e animali selvatici: il loro compito questa volta sarà impedire che la cattiva Viperiana contamini una fonte magica nascosta proprio nella giungla, grazie alla quale si possono annullare tutti gli incantesimi del mondo, evitando così che la Terra venga trasformata in un deserto spoglio e senza vita. (ANSA).