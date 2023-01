Film 'Jeanne Dielman' restaurato sarà proiettato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - 'Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles', realizzato nel 1975 dalla regista belga Chantal Akerman (1950-2015): titolo raro, mai uscito in Italia fu restaurato nel 2015 dalla Cinémathèque Royale de Belgique e presentato lo stesso anno a Bologna al festival Il Cinema Ritrovato. Ora gli spettatori della Cineteca bolognese avranno l'occasione di riscoprirlo con due proiezioni in programma al Cinema Lumière, domenica 22 gennaio alle 20, e giovedì 26 gennaio, sempre alle 20.

Il film è stato decretato dalla classifica della rivista 'Sight & Sound', pubblicata dal British Film Institute, che rinnova ogni dieci anni la lista dei film più belli di tutti i tempi, la pellicola numero uno, capace di scalzare classici considerati imbattibili, come 'La donna che visse due volte' di Alfred Hitchcock e 'Quarto potere' di Orson Welles.

Entrambe le proiezioni saranno introdotte da Nicola Mazzanti, amico della regista e già direttore della Cinémathèque Royale de Belgique: "Tre giorni della vita di una donna - racconta Mazzanti - una vedova che vive con il figlio adolescente e si prostituisce in casa per sbarcare il lunario. Il ritmo e i rituali della quotidianità, immutabili, finché non cambia qualcosa. La donna è Delphine Seyrig, eterea e sofisticata icona dalla bellezza quasi irreale, indimenticabile presenza di film quali 'L'anno scorso a Marienbad', 'Baci rubati', 'Peau d'âne', 'Il fascino discreto della borghesia'". (ANSA).