Cardinale, grata per aver rappresentato tante donne

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Non ho nessun rimpianto, ma al contrario una grande riconoscenza per la fortuna che ho avuto di rappresentare tante donne". Il ruolo preferito? "Ogni mio ruolo (o quasi), è impossibile scegliere". Lo dice Claudia Cardinale all'ANSA in occasione della presentazione del volume CLAUDIA CARDINALE L'INDOMABILE, pubblicato da Cinecittà Electa a cura della figlia Claudia Squitieri, e della rassegna cinematografica che Cinecittà dedica all'attrice e che si terrà al MoMA di New York dal 3 al 21 febbraio 2023. L'attrice ha anche mandato un videomessaggio: "Sono felice di essere a Roma, città che amo tanto per l'omaggio che mi fanno Cinecittà e il MoMa. Grazie, vi voglio tanto tanto bene". Alla presentazione stampa del libro, che si è tenuta stamani in un cinema romano e a cui la Cardinale non ha partecipato, è seguita poi la proiezione del restauro in 4k de LA RAGAZZA DI BUBE di Luigi Comencini. Dice la Squitieri nell'incontro stampa moderato da Laura Delli Colli e con la presenza di Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà: "Come ricorda il titolo, il fil rouge di questo libro è proprio l'indomabilità di mia madre.

È sempre stata una ragazza libera anche quando era in Tunisia e ancora oggi è una donna indomabile. Una cosa che avevano capito anche i registi con i quali ha lavorato che la utilizzavano anche per questo suo carattere".

E ancora la Squitieri: "Mamma poi ha sempre difeso i diritti degli omosessuali e il tema della donna tanto che l'Unesco l'ha nominata ambasciatrice di buona volontà per donne e bambini. Da qui anche l'idea di fare insieme a mio fratello Patrick una fondazione a lei dedicata per portare avanti le sue battaglie".

Sottolinea poi in un videomessaggio Joshua Siegel, curator del Department of Film - The Museum of Modern Art, New York: "Celebrare un'attrice vivente è un omaggio straordinario che il MoMA ha dedicato a pochissimi eletti, di cui Claudia Cardinale è una splendida rappresentante. La sua bravura sorpassa, se possibile, la sua indiscussa bellezza". (ANSA).